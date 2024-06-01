Аналитики поделились пятью критериями "эталонного лота" для инвестиций в недвижимость

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Названы критерии эталонной квартиры для инвестиций

1:38
Экономика

Процент покупок в инвестиционных целях варьируется в зависимости от множества факторов, таких как класс жилья, расположение, доступность транспорта, инфраструктура и особенности проекта.

Названы критерии эталонной квартиры для инвестиций
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В жилых комплексах комфорт- и бизнес-класса, где преобладают студии и однокомнатные квартиры, процент инвестиционных сделок обычно выше. В проектах премиум-класса большинство покупателей заинтересованы в личном проживании, но в более доступных проектах, особенно на начальном этапе продаж, до 50% сделок могут быть сделаны в инвестиционных целях.

Каждая третья сделка направлена на приобретение недвижимости с целью получения дохода от инвестиций, а не для жизни.

Аналитики Бюро Негинского определили пять ключевых критериев для инвестиций в недвижимость в Москве.

Первый критерий — локация. Особенности жилого комплекса, уникальные предложения застройщика и близость к зеленым зонам являются важными факторами.

Второй критерий — привлекательные видовые характеристики и архитектурные особенности.

Третий — наличие развитой инфраструктуры и перспектив для дальнейшего роста района, например, комплексное развитие и строительство новых объектов.

Четвертое. Планировочные решения, площадь жилья. Наиболее популярная площадь квартир в инвестиционных целях, - от 30 до 50 квадратных метров.

Пятое. Строительная готовность. Наиболее популярный и понятный параметр даже для начинающего инвестора. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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