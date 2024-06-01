Аналитики поделились пятью критериями "эталонного лота" для инвестиций в недвижимость

Процент покупок в инвестиционных целях варьируется в зависимости от множества факторов, таких как класс жилья, расположение, доступность транспорта, инфраструктура и особенности проекта.
В жилых комплексах комфорт- и бизнес-класса, где преобладают студии и однокомнатные квартиры, процент инвестиционных сделок обычно выше. В проектах премиум-класса большинство покупателей заинтересованы в личном проживании, но в более доступных проектах, особенно на начальном этапе продаж, до 50% сделок могут быть сделаны в инвестиционных целях.
Каждая третья сделка направлена на приобретение недвижимости с целью получения дохода от инвестиций, а не для жизни.
Аналитики Бюро Негинского определили пять ключевых критериев для инвестиций в недвижимость в Москве.
Первый критерий — локация. Особенности жилого комплекса, уникальные предложения застройщика и близость к зеленым зонам являются важными факторами.
Второй критерий — привлекательные видовые характеристики и архитектурные особенности.
Третий — наличие развитой инфраструктуры и перспектив для дальнейшего роста района, например, комплексное развитие и строительство новых объектов.
Четвертое. Планировочные решения, площадь жилья. Наиболее популярная площадь квартир в инвестиционных целях, - от 30 до 50 квадратных метров.
Пятое. Строительная готовность. Наиболее популярный и понятный параметр даже для начинающего инвестора.
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