На Западе оценили потери Китая от ужесточения торговли с Евросоюзом

Новые тарифы Европейского союза (ЕС) на импорт китайских электрокаров могут оказаться дорогостоящими для Пекина, сумма потерь которого, согласно аналитикам Кильского института мировой экономики, оценивается почти в четыре миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.
Предполагается, что введение 20-процентного тарифа на импорт приведёт к сокращению объёмов поставок электромобилей на четверть, что составляет примерно 125 тысяч единиц. Эксперты также предвидят увеличение продаж автомобилей местного производства на почти такую же сумму.
В ответ на это Китай обещает ввести пошлины до 25 процентов на автомобили с мощными двигателями, что негативно отразится на компаниях, таких как Mercedes-Benz Group и BMW.
Поднятие цен может осложнить переход ЕС на электромобили, учитывая, что ранее были объявлены планы почти полного прекращения продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году. Для успешной реализации этого плана необходимо, чтобы автомобили с альтернативными двигателями стали доступны даже для граждан с низким уровнем дохода, особенно на юге и востоке Евросоюза.
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