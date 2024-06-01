На Западе оценили потери Китая от ужесточения торговли с Евросоюзом

Bloomberg: тарифы ЕС на электрокары могут стоить Пекину миллиарды

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Новые тарифы Европейского союза (ЕС) на импорт китайских электрокаров могут оказаться дорогостоящими для Пекина, сумма потерь которого, согласно аналитикам Кильского института мировой экономики, оценивается почти в четыре миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

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Предполагается, что введение 20-процентного тарифа на импорт приведёт к сокращению объёмов поставок электромобилей на четверть, что составляет примерно 125 тысяч единиц. Эксперты также предвидят увеличение продаж автомобилей местного производства на почти такую же сумму.

В ответ на это Китай обещает ввести пошлины до 25 процентов на автомобили с мощными двигателями, что негативно отразится на компаниях, таких как Mercedes-Benz Group и BMW.

Поднятие цен может осложнить переход ЕС на электромобили, учитывая, что ранее были объявлены планы почти полного прекращения продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году. Для успешной реализации этого плана необходимо, чтобы автомобили с альтернативными двигателями стали доступны даже для граждан с низким уровнем дохода, особенно на юге и востоке Евросоюза.