Эксперт Иванова назвала россиянам способ вернуть деньги за ремонт

Налоговый вычет за ремонт: как сэкономить на обустройстве квартиры

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовый эксперт и основательница международной образовательной платформы DEFIN Наталия Иванова рассказала "Газете.Ru", что траты на ремонт могут быть включены в налоговый вычет.

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under public domain

Она объяснила, что можно получить возмещение до 13 процентов от стоимости работ и материалов при выполнении определенных условий. Это применимо к жилплощади, приобретённой в новостройке у застройщика и с черновой отделкой, либо купленной до завершения строительства.

Иванова подчеркнула, что важно включить расходы на отделку квартиры в имущественный вычет на покупку жилья заранее, так как подача данных после проведения работ не допускается.

Также имеет значение время выполнения работ — до или после оформления собственности на жильё. Она также отметила, что вычет не распространяется на работы по перепланировке, реконструкции или дизайну помещения, а лишь на проектно-сметную документацию и затраты на отделочные работы и материалы.