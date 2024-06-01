Эксперт Иванова назвала россиянам способ вернуть деньги за ремонт

Финансовый эксперт и основательница международной образовательной платформы DEFIN Наталия Иванова рассказала "Газете.Ru", что траты на ремонт могут быть включены в налоговый вычет.
Она объяснила, что можно получить возмещение до 13 процентов от стоимости работ и материалов при выполнении определенных условий. Это применимо к жилплощади, приобретённой в новостройке у застройщика и с черновой отделкой, либо купленной до завершения строительства.
Иванова подчеркнула, что важно включить расходы на отделку квартиры в имущественный вычет на покупку жилья заранее, так как подача данных после проведения работ не допускается.
Также имеет значение время выполнения работ — до или после оформления собственности на жильё. Она также отметила, что вычет не распространяется на работы по перепланировке, реконструкции или дизайну помещения, а лишь на проектно-сметную документацию и затраты на отделочные работы и материалы.
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