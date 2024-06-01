Секрет успеха в России: европейские компании видят светлое будущее в нашей стране

Европейские компании в России ожидают, что их показатели начнут улучшаться

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным агентства "Прайм", более половины европейских компаний (53%), действующих на территории России, прогнозируют улучшение своих экономических показателей в ближайшие три года.

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Эти выводы сделаны на основе исследования, проведенного Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ).

Исследование, получившее название "Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России", выявило, что 42% компаний ожидают роста прибыли, что соответствует данным прошлого года. Одновременно количество организаций, прогнозирующих снижение оборота и прибыли, уменьшилось до 19% и 25% соответственно (в 2023 году эти показатели составляли 29% и 28%).

Отмечается, что годовой Индекс делового климата АЕБ сначала достиг исторического минимума в 80 пунктов по шкале от 0 до 200 в 2022 году, а затем восстановился до 116 пунктов в 2023 году. В текущем году индекс вырос на 11 пунктов и составил 127 из 200. Теперь он находится в зоне позитивных ожиданий, что свидетельствует о возрастающей уверенности в будущем.