Санкции США и Великобритании не смогли ударить по "Норникелю"

В "Норникеле" оценили влияние новых западных санкций

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Санкции, введённые США и Великобританией в апреле 2024 года на импорт российской меди, никеля и алюминия, не оказали значительного влияния на продажи "Норникеля".

Фото: flickr.com by James St. John is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Директор департамента по работе с инвестиционным сообществом компании Михаил Боровиков пояснил во время прямого эфира на YouTube-канале "Норникеля", что компания всегда предпочитала продавать свои металлы напрямую конечным потребителям.

Боровиков отметил, что "Норникель" традиционно избегал поставок металлов на биржу, стремясь продать 99% продукции непосредственно промышленным потребителям. Он уточнил, что незначительные объёмы продавались трейдерам и дистрибьюторам, а металл, поступающий на биржу, зачастую исходил от других поставщиков или потребителей, которые не смогли его использовать и решили продать.

Поэтому закрытие биржи не оказало значительного влияния на продажи "Норникеля".