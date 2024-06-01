Санкции США и Великобритании не смогли ударить по "Норникелю"

Санкции, введённые США и Великобританией в апреле 2024 года на импорт российской меди, никеля и алюминия, не оказали значительного влияния на продажи "Норникеля".
Директор департамента по работе с инвестиционным сообществом компании Михаил Боровиков пояснил во время прямого эфира на YouTube-канале "Норникеля", что компания всегда предпочитала продавать свои металлы напрямую конечным потребителям.
Боровиков отметил, что "Норникель" традиционно избегал поставок металлов на биржу, стремясь продать 99% продукции непосредственно промышленным потребителям. Он уточнил, что незначительные объёмы продавались трейдерам и дистрибьюторам, а металл, поступающий на биржу, зачастую исходил от других поставщиков или потребителей, которые не смогли его использовать и решили продать.
Поэтому закрытие биржи не оказало значительного влияния на продажи "Норникеля".
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