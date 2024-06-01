Назван топ наиболее высокооплачиваемых профессий в России

Топ самых доходных профессий 2024 в России

В июне 2024 года в России среди наиболее высокооплачиваемых профессий оказались Fullstack-разработчики и дерматологи-трихологи. Аналитики сервиса "Зарплаты.ру" составили список самых доходных вакансий.

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Senior Fullstack-разработчику в Казани предлагают до 450 тысяч рублей. Требования к кандидату включают разработку многофункциональной ERP-системы для туристической компании, создание API для внутреннего и внешнего использования, а также управление небольшой командой программистов.

Директору строительного проекта в Севастополе готовы платить до 300 тысяч рублей. В его обязанности входят формирование бюджета работ, контроль за графиком, ведение переговоров и заключение договоров. Необходимы знания английского языка и соответствующий опыт.

В топ высокооплачиваемых вакансий также вошли должности трихолога-дерматолога с зарплатой до 250 тысяч рублей. Аналогичное вознаграждение предлагают установщику автоматических и механических ворот, рольставней и шлагбаумов в Москве и Московской области, а также руководителю проекта по благоустройству дорог в столице.