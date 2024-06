Назван топ наиболее высокооплачиваемых профессий в России

В июне 2024 года в России среди наиболее высокооплачиваемых профессий оказались Fullstack-разработчики и дерматологи-трихологи. Аналитики сервиса "Зарплаты.ру" составили список самых доходных вакансий.

