Неприятный сюрприз: услуги ЖКУ в России подорожают на 10%

С первого июля в России тарифы на услуги ЖКУ вырастут в среднем на 10 процентов. Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский объяснил, что это связано с реакцией поставщиков услуг на изменения рынка.
Гиринский отметил, что рост тарифов может быть обусловлен увеличением себестоимости продукции, инфляцией, колебаниями курса национальной валюты и другими факторами. Он подчеркнул, что цены на услуги ЖКХ не менялись с 2022 года, и за это время произошло множество изменений.
Согласно утвержденной методике повышения тарифов, для каждого региона установлены предельные нормы. Максимальные значения предела находятся в Забайкалье (15%), минимальные — в Хакасии (4%). В Москве тарифы могут повыситься на 11%, в Санкт-Петербурге — на 10%. Однако это верхний предел, и на практике повышение может быть меньше, так как окончательное решение принимают местные власти, сообщает "Прайм".
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