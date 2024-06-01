Счастливчик из Коми выиграл 61 миллион рублей в лотерее

Россиянин стал мультимиллионером, выиграв в лотерею

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Житель Республики Коми стал обладателем крупного выигрыша в размере 61 256 613 рублей в лотерее. На данный момент победитель ещё не заявил о своём выигрыше, сообщает "Московский комсомолец".

Фото: commons.wikimedia.org by elizaIO is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По информации издания, рекордный выигрыш был зафиксирован в мае в 305905-м тираже одной из государственных лотерей.

Журналисты предполагают, что, как часто бывает в подобных ситуациях, счастливчик или счастливица могут даже не догадываться о своём везении.

Победные числа, отмеченные на билете, включали 11, 4, 9, 1, 16, 14, 6, 8, а также число 2 на втором поле.