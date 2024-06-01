Счастливчик из Коми выиграл 61 миллион рублей в лотерее

Житель Республики Коми стал обладателем крупного выигрыша в размере 61 256 613 рублей в лотерее. На данный момент победитель ещё не заявил о своём выигрыше, сообщает "Московский комсомолец".
По информации издания, рекордный выигрыш был зафиксирован в мае в 305905-м тираже одной из государственных лотерей.
Журналисты предполагают, что, как часто бывает в подобных ситуациях, счастливчик или счастливица могут даже не догадываться о своём везении.
Победные числа, отмеченные на билете, включали 11, 4, 9, 1, 16, 14, 6, 8, а также число 2 на втором поле.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.