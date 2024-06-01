Иных уж нет, а те уже далече. Мобилизация в ВСУ вымывает из экономики Украины кадры

Мобилизация на Украине обрушила экономику страны

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Киеву не хватает людей.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Об этом пишет Bloomberg, отмечая тезис, как мобилизация в ВСУ вымывает их из экономики Украины.

Рабочая сила там, по мнению аналитиков, сократилась почти на треть.

"Киеву приходится заполнять брешь, оставленную миллионами людей, которые либо бежали из страны, либо присоединились к армии, либо пали в бою", — пишут обозреватели.

Из страны от мобилизации уже бежало более 6 млн человек. Многие мужчины уволились и нашли варианты поблизости от дома — дабы не попасться сотрудникам ТЦК.

Проблему нельзя решить даже с помощью союзников, подытожило издание.