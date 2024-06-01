Иных уж нет, а те уже далече. Мобилизация в ВСУ вымывает из экономики Украины кадры

Киеву не хватает людей.
Об этом пишет Bloomberg, отмечая тезис, как мобилизация в ВСУ вымывает их из экономики Украины.
Рабочая сила там, по мнению аналитиков, сократилась почти на треть.
"Киеву приходится заполнять брешь, оставленную миллионами людей, которые либо бежали из страны, либо присоединились к армии, либо пали в бою", — пишут обозреватели.
Из страны от мобилизации уже бежало более 6 млн человек. Многие мужчины уволились и нашли варианты поблизости от дома — дабы не попасться сотрудникам ТЦК.
Проблему нельзя решить даже с помощью союзников, подытожило издание.
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