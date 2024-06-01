На фоне ожидаемой жары отмечается значительный рост продаж кондиционеров и сплит-систем

В российских торговых сетях наблюдается повышенный спрос на сплит-системы и кондиционеры.
Связано это с ранним приходом тепла в российские регионы. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, жителям Центральной России, севера европейской части страны, а также Якутии нужно готовиться к приходу жаркой погоды. Ожидается, что столбики термометров будут доходить отметки "+30 градусов".
Необходимо помнить, что жара может ухудшить состояние здоровья людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой и другими заболеваниями. Поэтому следует принимать меры предосторожности во время жары, чтобы избежать этих опасностей.
Недельными лидерами по покупкам кондиционеров являются Москва и Московская область. По сравнению с 2023 годом продажи выросли в среднем на 63% в апреле и мае 2024 года.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.