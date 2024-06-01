К концу июня стоимость кубанской клубники будет снижаться

Клубника хороша не только вкусовыми качествами и ароматом, но и своими полезными свойствами для здоровья. Эта ягода богата витаминами С, К, группы В, содержит клетчатку, антиоксиданты и минералы, такие как калий, магний и медь.
В России основное производство клубники налажено в круглогодичных питомниках южных регионов. Однако подобные хозяйства есть и в Центральной России, Сибири и на Дальнем Востоке. Также ведутся поставки импортной продукции из Армении, Азербайджана, Египта и Ливана
В 2024 году весенние заморозки повлияли на стоимость кубанской клубники. Минимальные показатели по цене стоит ожидать к середине, концу июня. Именно к этому времени сбор ягоды достигнет максимума.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.