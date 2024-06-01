Запрет на вывоз риса из России продлили

Как только объемы производства риса достигнут необходимых показателей, запрет будет снят. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на состоявшемся в г. Сочи Всероссийском зерновом форуме..
В ближайшей перспективе решено увеличить объем производства риса до 2 млн тонн для возобновления вывоза в другие страны.
Вице-премьер отметил, что рис пользуется высоким спросом на рынках других стран. Рис является одним из основных продуктов питания людей по всему миру, особенно в регионах с теплым климатом. Поэтому производители этой культуры стремятся экспортировать свою продукцию, чтобы расширить рынок сбыта и получить большие доходы.
Вывоз риса из России был приостановлен с 1 июля 2022 года. И уже несколько раз это ограничение продлевалось.
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