Запрет на вывоз риса из России продлили

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Экспорт риса вновь оказался под запретом из-за недостаточных объемов производства

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Экономика

Как только объемы производства риса достигнут необходимых показателей, запрет будет снят. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на состоявшемся в г. Сочи Всероссийском зерновом форуме..

Экспорт риса вновь оказался под запретом из-за недостаточных объемов производства
Фото: flickr.com by Lablascovegmenu is licensed under CC BY 2.0.

В ближайшей перспективе решено увеличить объем производства риса до 2 млн тонн для возобновления вывоза в другие страны.

Вице-премьер отметил, что рис пользуется высоким спросом на рынках других стран. Рис является одним из основных продуктов питания людей по всему миру, особенно в регионах с теплым климатом. Поэтому производители этой культуры стремятся экспортировать свою продукцию, чтобы расширить рынок сбыта и получить большие доходы.

Вывоз риса из России был приостановлен с 1 июля 2022 года. И уже несколько раз это ограничение продлевалось.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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