Заплатите за ЖКУ и живите спокойно: с 1 июля в России ожидается обновление тарифов

С 1 июля в России обновятся тарифы за ЖКУ в среднем на 10%

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 июля ожидается повышение тарифов за ЖКУ. В среднем по стране оно составит 10%. Однако в каждом регионе могут быть свои предельные нормы. К примеру, в Хакасии не более 4%, в Забайкалье — 15%. Окончательное решение принимают местные власти в каждом регионе. На деле повышение может быть и в меньшую сторону.

Фото: freepik.com by bearfotos is licensed under Free More info

По словам доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского, производители услуг ориентируются на изменения рынка. На повышение тарифов ЖКУ влияют многие факторы: колебания курса рубля, инфляция, рост себестоимости продукта и т. д. Об этом пишет агентство "Прайм".

В отличие от тарифов на услуги ЖКУ (электроэнергия, газ, вода) тарифы на ремонт и содержание жилья меняются в любое время года. Обычно власти региона информируют население через СМИ или по другим каналам.