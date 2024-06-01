Заплатите за ЖКУ и живите спокойно: с 1 июля в России ожидается обновление тарифов

С 1 июля ожидается повышение тарифов за ЖКУ. В среднем по стране оно составит 10%. Однако в каждом регионе могут быть свои предельные нормы. К примеру, в Хакасии не более 4%, в Забайкалье — 15%. Окончательное решение принимают местные власти в каждом регионе. На деле повышение может быть и в меньшую сторону.
По словам доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского, производители услуг ориентируются на изменения рынка. На повышение тарифов ЖКУ влияют многие факторы: колебания курса рубля, инфляция, рост себестоимости продукта и т. д. Об этом пишет агентство "Прайм".
В отличие от тарифов на услуги ЖКУ (электроэнергия, газ, вода) тарифы на ремонт и содержание жилья меняются в любое время года. Обычно власти региона информируют население через СМИ или по другим каналам.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.