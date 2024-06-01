The New York Times: снижение когнитивных способностей ведет к финансовым потерям

Команда экономистов и медицинских экспертов из Федерального резервного банка Нью-Йорка и Джорджтаунского университета объединила данные программы Medicare с данными кредитного бюро Equifax, чтобы изучить, как менялось поведение людей за годы до и после постановки диагноза болезни Альцгеймера или аналогичного заболевания.
Исследование выявило, что способность принимать решения, в том числе по финансовым вопросам, может начать ухудшаться задолго до постановки диагноза или даже подозрения на него.
Люди, у которых начинается снижение когнитивных способностей, уязвимы для мошенничества, могут пропускать платежи, совершать импульсивные покупки или вкладывать деньги в рискованные инвестиции, о которых они бы и не подумали до заболевания.
Исследователи надеются, что полученные данные в конечном итоге позволят им разработать прогностический алгоритм, который мог бы выявлять на людей, страдающих от проблем с принятием финансовых решений, связанных с болезнью Альцгеймера, хотя они подчеркивали, что остаются нерешенными вопросы о том, кто будет иметь доступ к такой информации и как она будет использоваться.
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