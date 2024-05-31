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Индия вывезла из хранилищ на территории Великобритании больше 100 метрических тонн золота

Центробанк Индии вывез более 100 тонн золота из Великобритании

0:44
Экономика

Центральный банк Индии вывез из хранилищ на территории Великобритании более 100 метрических тонн золота, сообщает EADaily.

Центробанк Индии вывез более 100 тонн золота из Великобритании
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как пишет издание Times of India, драгоценный металл находился в надёжно охраняемом внутреннем хранилище.

Индийский регулятор подтвердил, что решение о вывозе золота было принято по "логистическим соображениям", а также с целью диверсификации мест хранения ресурсов.

По официальным данным, на конец марта 2024 года запасы золота Индии составляли 822,1 тонны, из которых только 408,31 тонны находились на территории страны.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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