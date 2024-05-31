Индия вывезла из хранилищ на территории Великобритании больше 100 метрических тонн золота

Центробанк Индии вывез более 100 тонн золота из Великобритании

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центральный банк Индии вывез из хранилищ на территории Великобритании более 100 метрических тонн золота, сообщает EADaily.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как пишет издание Times of India, драгоценный металл находился в надёжно охраняемом внутреннем хранилище.

Индийский регулятор подтвердил, что решение о вывозе золота было принято по "логистическим соображениям", а также с целью диверсификации мест хранения ресурсов.

По официальным данным, на конец марта 2024 года запасы золота Индии составляли 822,1 тонны, из которых только 408,31 тонны находились на территории страны.