Индия вывезла из хранилищ на территории Великобритании больше 100 метрических тонн золота

Центральный банк Индии вывез из хранилищ на территории Великобритании более 100 метрических тонн золота, сообщает EADaily.
Как пишет издание Times of India, драгоценный металл находился в надёжно охраняемом внутреннем хранилище.
Индийский регулятор подтвердил, что решение о вывозе золота было принято по "логистическим соображениям", а также с целью диверсификации мест хранения ресурсов.
По официальным данным, на конец марта 2024 года запасы золота Индии составляли 822,1 тонны, из которых только 408,31 тонны находились на территории страны.
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