Фрилансеры под прицелом: самозанятых обяжут платить страховые взносы

Эксперт: самозанятых россиян могут обязать платить страховые взносы

2:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Профсоюзы предложили обязать самозанятых платить страховые взносы, аргументируя это необходимостью включить их в систему соцстрахования для решения проблемы будущих социальных гарантий.

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Об этом сообщил зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

Шершуков выразил мнение, что самозанятые, не уплачивая страховые взносы, не решают вопрос о том, из каких средств они будут получать пенсию. Он считает, что фрилансеры и самозанятые должны самостоятельно перечислять социальные и пенсионные взносы.

Ректор Корпоративного института ТПП РФ, доктор экономических наук Анна Палагина рассказала в беседе с NewsInfo.Ru, что введение социальных и пенсионных взносов для самозанятых возможно, так как страна ищет дополнительные средства на исполнение бюджетных обязательств, несмотря на успехи в преодолении санкций.

Она подчеркнула, что экспериментальный режим самозанятости был введён, чтобы вывести этот вид деятельности из тени, поскольку люди стремятся минимизировать расходы, когда имеют нерегулярный доход.

В качестве примера Палагина привела аренду квартир, при которой владельцы выплачивают налог в размере 4% или 6%. Самозанятость стимулировала людей к дополнительным заработкам и легализации нерегулярных доходов, в результате чего в стране стало более 6,5 млн самозанятых.

Однако Палагина выразила сомнение, что при фискальной нагрузке, аналогичной для ИП, количество зарегистрированных самозанятых останется прежним, и предсказала снижение их числа и объёма выручки.

"Мы понимаем, что пенсионная реформа буксует. Самые продуктивные решения были, когда была введена возможность самостоятельно формировать свой накопительный пенсионный фонд. Она была остановлена, какие-то фонды закрылись", — отметила эксперт.

Она выразила мнение, что когда человек обезличенно платит взносы, у него нет мотивации и понимания того, что он формирует свою будущую пенсию. На собственном примере она указала, что несмотря на 40 лет работы, её социальная пенсия составляет лишь 19 500 рублей.

Палагина скептически относится к мотивации пополнения казны за счёт самозанятых, поскольку большинство людей живёт по принципу "позаботься о себе сам". Также она упомянула, что самозанятые конкурируют с МСП за наёмный персонал, что создаёт нездоровую конкуренцию, так как ООО несёт социальную нагрузку за работников, тогда как самозанятые этого не делают.