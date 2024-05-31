Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топ-10 предметов, необходимых для отдыха на природе
Топ-3 "уродливых" пород кошек
Ветеринары назвали продукты, которые помогают организму собаки
Проблемная кожа: пять шагов к совершенству
Daily Mail: людям с диабетом и гипертонией следует провериться на ХБП в 45 лет
Блогер Ида Галич похвасталась женихом
Как справиться с фитофторозом?
Ольга Дибцева разозлила гримёров на съёмках сериала "На солнечной стороне улицы"
Андрей Рублёв признался, что "убил себя сам сегодня", когда вылетел из "Ролан Гаррос"
Фрилансеры под прицелом: самозанятых обяжут платить страховые взносы

Эксперт: самозанятых россиян могут обязать платить страховые взносы

2:48
Экономика

Профсоюзы предложили обязать самозанятых платить страховые взносы, аргументируя это необходимостью включить их в систему соцстрахования для решения проблемы будущих социальных гарантий.

Эксперт: самозанятых россиян могут обязать платить страховые взносы
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Об этом сообщил зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

Шершуков выразил мнение, что самозанятые, не уплачивая страховые взносы, не решают вопрос о том, из каких средств они будут получать пенсию. Он считает, что фрилансеры и самозанятые должны самостоятельно перечислять социальные и пенсионные взносы.

Ректор Корпоративного института ТПП РФ, доктор экономических наук Анна Палагина рассказала в беседе с NewsInfo.Ru, что введение социальных и пенсионных взносов для самозанятых возможно, так как страна ищет дополнительные средства на исполнение бюджетных обязательств, несмотря на успехи в преодолении санкций.

Она подчеркнула, что экспериментальный режим самозанятости был введён, чтобы вывести этот вид деятельности из тени, поскольку люди стремятся минимизировать расходы, когда имеют нерегулярный доход.

В качестве примера Палагина привела аренду квартир, при которой владельцы выплачивают налог в размере 4% или 6%. Самозанятость стимулировала людей к дополнительным заработкам и легализации нерегулярных доходов, в результате чего в стране стало более 6,5 млн самозанятых.

Однако Палагина выразила сомнение, что при фискальной нагрузке, аналогичной для ИП, количество зарегистрированных самозанятых останется прежним, и предсказала снижение их числа и объёма выручки.

"Мы понимаем, что пенсионная реформа буксует. Самые продуктивные решения были, когда была введена возможность самостоятельно формировать свой накопительный пенсионный фонд. Она была остановлена, какие-то фонды закрылись", — отметила эксперт.

Она выразила мнение, что когда человек обезличенно платит взносы, у него нет мотивации и понимания того, что он формирует свою будущую пенсию. На собственном примере она указала, что несмотря на 40 лет работы, её социальная пенсия составляет лишь 19 500 рублей.

Палагина скептически относится к мотивации пополнения казны за счёт самозанятых, поскольку большинство людей живёт по принципу "позаботься о себе сам". Также она упомянула, что самозанятые конкурируют с МСП за наёмный персонал, что создаёт нездоровую конкуренцию, так как ООО несёт социальную нагрузку за работников, тогда как самозанятые этого не делают.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года

Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.

Финляндия впустила в своё воздушное пространство российские самолёты
Азамат Мусагалиев объяснил, почему ущемляет Дениса Дорохова
Комик Азамат Мусагалиев объяснил, почему не общается с Денисом Дороховым
Шукшина опубликовала гневный пост о Киркорове и Лолите, которые триумфально возвращаются на ТВ
Чем подкормить лук и чеснок в начале лета
РСМД: удары ракетами США по РФ вызовет решение "Атакуем!" Олег Володин НАТО хочет сама координировать отправку военной помощи Украине Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы
Какими минеральными удобрениями стоит подкармливать помидоры во время цветения
Нервов не хватит: названы самые непослушные породы собак
Нервов не хватит: названы самые непослушные породы собак
Последние материалы
Туристы столкнулись с проблемами из-за неточностей написания имён с "ё"
Во Франции схвачен чеченец, который якобы готовил теракт на олимпиаде
Началось форсирование канала "Северский Донец — Донбасс" десантом ВДВ
Онколог Родимов: опасна пища с длительным сроком хранения
CRS: выбросы офисных центров оказались насыщены токсичными соединениями
В ГАИ объяснили, почему в России не снизят возрастной лимит для получения прав
Как решить проблему пожелтения туй?
Мария Погребняк осадила Розу Сябитову с её непрошенными советами
Избавление от гиперпигментации, перхоти и акне: как алоэ помогает в уходе за кожей
Туристка вернулась из Египта с гепатитом А
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников