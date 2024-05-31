Фрилансеры под прицелом: самозанятых обяжут платить страховые взносы

Профсоюзы предложили обязать самозанятых платить страховые взносы, аргументируя это необходимостью включить их в систему соцстрахования для решения проблемы будущих социальных гарантий.
Об этом сообщил зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.
Шершуков выразил мнение, что самозанятые, не уплачивая страховые взносы, не решают вопрос о том, из каких средств они будут получать пенсию. Он считает, что фрилансеры и самозанятые должны самостоятельно перечислять социальные и пенсионные взносы.
Ректор Корпоративного института ТПП РФ, доктор экономических наук Анна Палагина рассказала в беседе с NewsInfo.Ru, что введение социальных и пенсионных взносов для самозанятых возможно, так как страна ищет дополнительные средства на исполнение бюджетных обязательств, несмотря на успехи в преодолении санкций.
Она подчеркнула, что экспериментальный режим самозанятости был введён, чтобы вывести этот вид деятельности из тени, поскольку люди стремятся минимизировать расходы, когда имеют нерегулярный доход.
В качестве примера Палагина привела аренду квартир, при которой владельцы выплачивают налог в размере 4% или 6%. Самозанятость стимулировала людей к дополнительным заработкам и легализации нерегулярных доходов, в результате чего в стране стало более 6,5 млн самозанятых.
Однако Палагина выразила сомнение, что при фискальной нагрузке, аналогичной для ИП, количество зарегистрированных самозанятых останется прежним, и предсказала снижение их числа и объёма выручки.
"Мы понимаем, что пенсионная реформа буксует. Самые продуктивные решения были, когда была введена возможность самостоятельно формировать свой накопительный пенсионный фонд. Она была остановлена, какие-то фонды закрылись", — отметила эксперт.
Она выразила мнение, что когда человек обезличенно платит взносы, у него нет мотивации и понимания того, что он формирует свою будущую пенсию. На собственном примере она указала, что несмотря на 40 лет работы, её социальная пенсия составляет лишь 19 500 рублей.
Палагина скептически относится к мотивации пополнения казны за счёт самозанятых, поскольку большинство людей живёт по принципу "позаботься о себе сам". Также она упомянула, что самозанятые конкурируют с МСП за наёмный персонал, что создаёт нездоровую конкуренцию, так как ООО несёт социальную нагрузку за работников, тогда как самозанятые этого не делают.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.