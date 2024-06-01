CNBC: в Китае выросло количество поездок и доходов от внутреннего туризма по сравнению с показателями до пандемии

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Почему китайцы предпочитают внутренние туристические поездки?

1:22
Экономика

Китайские путешественники все чаще выбирают внутренние направления, а не зарубежные.

Почему китайцы предпочитают внутренние туристические поездки?
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Согласно опросу, опубликованному в мае 2024 года консалтинговой фирмой Oliver Wyman, только 14% семей с высоким уровнем дохода планируют отправиться в другие страны.

Однако главная причина, по которой китайцы предпочитают внутренние поездки, изобилие возможностей, которое дарят родные края. Местный туризм является мощной поддержкой экономики страны. 

Сайт бронирования путешествий Trip.com сообщает, что в 2023 году количество бронирований за пределами крупных городов Китая выросло в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом. 

Местные органы власти активизируют усилия по привлечению туристов в первую очередь через социальные сети. К примеру, люди съехались в город Цзыбо в восточной провинции Шаньдун после того, как в прошлом году в социальных сетях распространилась культура приготовления шашлыка на шпажках. Аналогичным образом три миллиона туристов посетили Харбин в течение трехдневных новогодних каникул после того, как его ледяные скульптуры и уникальные северные обычаи привлекли внимание соцсетей.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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