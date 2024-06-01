В России компании будут предоставлять прохождение практики будущим IT-специалистам

IT-компании будут ответственны за предоставление возможности прохождения стажировки, а также за обучение практикантов в пределах отведенных для этого часов. Об этом пишет "Интерфакс".
По словам главы Минцифры РФ Максута Шадаева, в скором времени будет составлен список критериев отбора таких организаций.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что обучение студентов должно стать обязательным условием для сохранения налоговых льгот для IT-компаний. Эти льготы также будут распространяться на сотрудников, включая привилегии в виде льготной ипотеки и освобождения от военной мобилизации. С учетом дефицита специалистов в области информационных технологий власти рассматривают и другие меры поощрения.
Также планируется, что вузы будут выпускать гораздо больше IT-специалистов для обеспечения экономики необходимыми кадрами, которые в будущем будут выполнять ряд функций:
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