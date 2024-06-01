В России компании будут предоставлять прохождение практики будущим IT-специалистам

Компании будут обучать практикантов для обеспечения экономики IT-специалистами

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

IT-компании будут ответственны за предоставление возможности прохождения стажировки, а также за обучение практикантов в пределах отведенных для этого часов. Об этом пишет "Интерфакс".

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По словам главы Минцифры РФ Максута Шадаева, в скором времени будет составлен список критериев отбора таких организаций.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что обучение студентов должно стать обязательным условием для сохранения налоговых льгот для IT-компаний. Эти льготы также будут распространяться на сотрудников, включая привилегии в виде льготной ипотеки и освобождения от военной мобилизации. С учетом дефицита специалистов в области информационных технологий власти рассматривают и другие меры поощрения.

Также планируется, что вузы будут выпускать гораздо больше IT-специалистов для обеспечения экономики необходимыми кадрами, которые в будущем будут выполнять ряд функций:

создавать новые технологии и продукты, которые способствуют увеличению производительности и росту экономики;

автоматизировать и оптимизировать бизнес-процессы, позволяющие компаниям сэкономить время и ресурсы;

разрабатывать программное обеспечение для улучшения работы различных отраслей, таких как здравоохранение, финансы, образование и т. д.;

обеспечивать информационную безопасность, защищая компании от киберугроз и мошенничества.