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Суд отказал бывшим владельцам ЧЭМК в компенсации

Бывшим владельцам ЧЭМК не выплатят компенсацию: так постановил суд

2:09
Экономика

Суд отказал бывшим владельцам Челябинского электромеханического комбината в выплате 105 млрд. рублей. 

Бывшим владельцам ЧЭМК не выплатят компенсацию: так постановил суд
Фото: commons.wikimedia.org by Inna67895 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) — это одно из крупнейших предприятий металлургической отрасли России. ЧЭМК специализируется на производстве ферросплавов, которые используются в качестве добавок при выплавке стали.

Комбинат был основан в 1931 году и с тех пор прошёл долгий путь развития. Сегодня ЧЭМК является одним из лидеров рынка ферросплавной продукции в России и странах СНГ. Комбинат производит более 20 видов ферросплавов, включая высокоуглеродистый феррохром, низкоуглеродистый феррохром, ферросилиций, ферромарганец и другие.

ЧЭМК имеет современное оборудование и технологии, что позволяет ему выпускать продукцию высокого качества. Комбинат также уделяет большое внимание вопросам экологии и безопасности производства.

Основные потребители продукции ЧЭМК — металлургические предприятия России и стран СНГ. Ферросплавы, произведённые на комбинате, используются для выплавки высококачественной стали, которая применяется в машиностроении, строительстве, судостроении и других отраслях промышленности.

Челябинский электрометаллургический комбинат играет важную роль в экономике Челябинской области и всей страны. Он обеспечивает работой более 8 тысяч человек и является крупным налогоплательщиком. Продукция комбината экспортируется в более чем 30 стран мира.

В настоящее время ЧЭМК продолжает развиваться и расширять ассортимент выпускаемой продукции. Комбинат планирует инвестировать в модернизацию производства и внедрение новых технологий, чтобы оставаться лидером на рынке ферросплавной продукции.

В 1990-ые годы ЧЭМК был незаконно приватизирован, однако в феврале 2024 года произошёл возврат этих активов в государственное владение. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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