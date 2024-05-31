Суд отказал бывшим владельцам ЧЭМК в компенсации

Бывшим владельцам ЧЭМК не выплатят компенсацию: так постановил суд

2:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Суд отказал бывшим владельцам Челябинского электромеханического комбината в выплате 105 млрд. рублей.

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Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) — это одно из крупнейших предприятий металлургической отрасли России. ЧЭМК специализируется на производстве ферросплавов, которые используются в качестве добавок при выплавке стали.

Комбинат был основан в 1931 году и с тех пор прошёл долгий путь развития. Сегодня ЧЭМК является одним из лидеров рынка ферросплавной продукции в России и странах СНГ. Комбинат производит более 20 видов ферросплавов, включая высокоуглеродистый феррохром, низкоуглеродистый феррохром, ферросилиций, ферромарганец и другие.

ЧЭМК имеет современное оборудование и технологии, что позволяет ему выпускать продукцию высокого качества. Комбинат также уделяет большое внимание вопросам экологии и безопасности производства.

Основные потребители продукции ЧЭМК — металлургические предприятия России и стран СНГ. Ферросплавы, произведённые на комбинате, используются для выплавки высококачественной стали, которая применяется в машиностроении, строительстве, судостроении и других отраслях промышленности.

Челябинский электрометаллургический комбинат играет важную роль в экономике Челябинской области и всей страны. Он обеспечивает работой более 8 тысяч человек и является крупным налогоплательщиком. Продукция комбината экспортируется в более чем 30 стран мира.

В настоящее время ЧЭМК продолжает развиваться и расширять ассортимент выпускаемой продукции. Комбинат планирует инвестировать в модернизацию производства и внедрение новых технологий, чтобы оставаться лидером на рынке ферросплавной продукции.

В 1990-ые годы ЧЭМК был незаконно приватизирован, однако в феврале 2024 года произошёл возврат этих активов в государственное владение.