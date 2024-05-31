Предупреждающий знак для рынка труда США: выпускники колледжей не могут устроиться на работу

Выпускникам колледжей США отказывают в приеме на работу

2:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно информации CNN Business, выпускники американских колледжей все больше получают отказы в приеме на работу, что является предупреждающим знаком для рынка труда США. Истории некоторых — яркий пример тому.

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Брин Сэвидж окончила гуманитарный колледж в штате Огайо по специальности "наука об окружающей среде". Выпускница подавала заявки на более чем 100 вакансий. Однако не получила ни одного предложения на полный рабочий день. Классический ответ звучит так: "Мы не сомневаемся в том, что вы действительно хотите изменить мир, но мы в поиске более квалифицированных кандидатов". Девушка рада, что хотя бы может пройти летнюю стажировку в научном издании по охране окружающей среды.

Кори Кантенга, глава экономического отдела LinkedIn в Северной и Южной Америке, рассматривает рынок труда для выпускников колледжей как "точный индикатор общего состояния рынка труда”. Когда выпускникам колледжей становится сложнее найти работу по сравнению с предыдущими годами, это может свидетельствовать о еще большем замедлении экономического роста. Поскольку работодатели, как правило, ценят работников с большим опытом, и выпускники колледжей могут получить отказы в приеме на работу.

Выпускник Мойзес Брито одновременно специализируется и в области делового администрирования, и бухгалтерского учета. Молодому человеку предложили пройти стажировку летом 2023 года, затем была следующая стажировка, и только потом ему предложили должность на полный рабочий день в отделе аудита. Однако эта должность откроется только в сентябре 2024 года. Чтобы покрыть свои расходы до этого времени, парень подал документы на летнюю стажировку в другие бухгалтерские фирмы в округе Ориндж (штат Калифорния). Но и здесь его никто не ждал. В конце концов удача улыбнулась ему — удалось пройти шестинедельную стажировку в местной фирме.