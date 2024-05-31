Мошенники придумали схему внедрения вирусов богатым клиентам

Мошенники используют честолюбие клиентов для кражи их банковских данных

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Мошенники создали сложную схему обмана для состоятельных клиентов банков. Они выдают себя за администраторов «Википедии».

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РИА Новости получило информацию о новой схеме мошенничества от компании SafeTech. Преступники звонят VIP-клиентам банков и предлагают им возможность отредактировать свою биографию в онлайн-энциклопедии.

Для этого нужно загрузить на телефон «специальное приложение-редактор». Однако вместо улучшенного профиля пользователи получают банковский троян. Он собирает коды из приложений и SMS, что в конечном итоге приводит к потере денег.