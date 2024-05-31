MarketWatch: 13-летняя девочка из Алабамы работала на заводе по 60 часов в неделю, изготавливая автомобильные детали для Hyundai.

Вместо учебы в школе девочка из Алабамы собирала детали на заводе

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно информации, полученной Министерством труда США, 13-летняя девочка работала на заводе по 60 часов в неделю. Она изготавливала автомобильные запчасти для Hyundai.

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Вместо того, чтобы ходить в школу, 13-летняя девочка из Алабамы штамповала детали из листового металла для автомобилей, производимых Hyundai.

Известно, что девочка работала на заводе в городе Луверн (штат Миннесота, США), производящем запчасти для южнокорейского автомобильного гиганта. Она была одной из нескольких несовершеннолетних работниц, которые трудились там в нарушение законов о детском труде, говорится в иске.

Министерство труда США будет разбираться с вопиющим случаем использования детского труда на заводе.