Илон Маск стал консультантом 45-го президента США Дональда Трампа по вопросам криптовалют

Илон Маск стал консультантом Трампа по вопросам криптовалют

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бизнесмагнат Илон Маск, мозг SpaceX и Tesla стал консультантом 45-го президента США, Дональда Трампа, в области криптовалют, как сообщает Bloomberg.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Два бизнесмена плотно обсуждают вопросы, связанные с криптовалютами, в контексте их важности для современной экономики и политики. Всё это потому, что кандидат в президенты на его предвыборной кампании поставил на криптовалюту.

Более того, в ходе их бесед Трамп выразил желание продолжить сотрудничество с Маском в этой сфере и рассмотреть возможность назначения его официальным консультантом по криптовалютам в случае своей победы на выборах и возвращения к президентскому креслу.