Илон Маск стал консультантом 45-го президента США Дональда Трампа по вопросам криптовалют

Бизнесмагнат Илон Маск, мозг SpaceX и Tesla стал консультантом 45-го президента США, Дональда Трампа, в области криптовалют, как сообщает Bloomberg.
Два бизнесмена плотно обсуждают вопросы, связанные с криптовалютами, в контексте их важности для современной экономики и политики. Всё это потому, что кандидат в президенты на его предвыборной кампании поставил на криптовалюту.
Более того, в ходе их бесед Трамп выразил желание продолжить сотрудничество с Маском в этой сфере и рассмотреть возможность назначения его официальным консультантом по криптовалютам в случае своей победы на выборах и возвращения к президентскому креслу.
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