80 процентов российских компаний за последний год подняли зарплаты сотрудникам

Большинство российских компаний подняли зарплаты

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

За последний год около 80 процентов российских компаний увеличили размеры зарплат своих сотрудников. О таком тренде сообщает отчёт Superjob.

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Исследование охватило 198 городов и включило более 1000 респондентов из HR-отделов и отделов подбора персонала компаний.

Каждая десятая компания в стране повышала зарплаты своим сотрудникам год или два назад. Четыре процента опрошенных заявили, что не увеличивали оплату труда уже более двух лет. Однако более половины компаний (57 процентов) увеличили зарплаты за последние полгода.

Малый бизнес чаще всего увеличивал зарплаты в последние полгода (59 процентов). Также отмечается активный рост зарплат в сфере IT (61 процент), логистике (61 процент) и торговле (60 процент).

Самый значительный прирост доходов сотрудников отмечен в IT (плюс 10,1 процента), строительстве (8,4 процента), HR (8,3 процента), маркетинге, рекламе и PR (плюс 8,3 процента), а также в банковской сфере (7,7 процента).