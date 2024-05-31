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Стало известно о трёх главных угрозах для экономики Европы

Главной угрозой для ВВП Евросоюза является инфляция

1:28
Экономика

Экономика Европейского союза (ЕС) сталкивается с множеством внутренних и внешних вызовов. Основные угрозы для ВВП ЕС включают инфляцию, рост государственного долга стран-членов и стагнацию банковского сектора, сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на отчет Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Главной угрозой для ВВП Евросоюза является инфляция
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Аналитики ЕЦБ предупреждают, что возобновление высоких темпов роста потребительских цен в регионе в среднесрочной перспективе может привести к повышенной волатильности на финансовых рынках. Такая угроза станет реальной для экономики ЕС в случае дальнейшего замедления роста местного ВВП и усиления геополитической напряженности на Ближнем Востоке и Украине.

Кроме того, ЕЦБ отмечает, что возросшее финансовое давление на домохозяйства, компании и государства также является серьёзной угрозой для экономик европейских стран. Это связано с увеличением государственных долгов и возросшими расходами на их обслуживание, что может привести к усилению рисков просрочек платежей по кредитам в ближайшем будущем.

Третьей угрозой для экономики ЕС, по мнению ЕЦБ, является возможная стагнация в банковском секторе. Регулятор считает, что активы региональных финансовых организаций могут начать демонстрировать признаки ухудшения, несмотря на рост прибыли в последние годы.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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