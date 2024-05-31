Вашингтон предложил Китаю выбрать между сотрудничеством с Западом и Россией

Минфин США предложил Китаю выбрать между Западом и РФ

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Замглавы Минфина США Уолли Адейемо заявил, что Пекин "не может делать и того и другого".

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Он заявил, что Евросоюз является крупнейшим экспортным рынком для Китая, и страна является крупнейшим поставщиком в ЕС в таких ключевых секторах, как химическая промышленность и машиностроение.

"Мы должны жёстко поставить выбор перед КНР — либо развивать бизнес в наших экономиках, либо снабжать военную машину РФ товарами двойного назначения", — цитирует выдержки из речи американского чиновника РИА Новости.

Адейемо должен озвучить эти тезисы на конференции.

По его словам, западная коалиция должна "ясно и последовательно донести до Пекина, что содействие военно-промышленному комплексу Москвы недопустимо".