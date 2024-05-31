Российская экономика заняла четвертое место в мире по паритету покупательной способности ещё в 2021 году.
В течение следующих двух лет страна удерживала эту позицию, сообщает Всемирный банк.
Согласно обновлённым данным Всемирного банка о показателях паритета покупательной способности, Россия уже в 2021 году стала четвёртой экономикой мира, занимая 3,8 процента от глобального ВВП. Москва обошла Японию (3,7 процента) и Германию (3,4 процента).
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.