Российская экономика по паритету покупательной способности стала четвертой экономикой мира

РФ стала четвертой экономикой мира

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Российская экономика заняла четвертое место в мире по паритету покупательной способности ещё в 2021 году.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В течение следующих двух лет страна удерживала эту позицию, сообщает Всемирный банк.

Согласно обновлённым данным Всемирного банка о показателях паритета покупательной способности, Россия уже в 2021 году стала четвёртой экономикой мира, занимая 3,8 процента от глобального ВВП. Москва обошла Японию (3,7 процента) и Германию (3,4 процента).