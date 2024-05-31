Китай впервые занял первое место среди покупателей российского мороженого. В период с января по март текущего года Китай закупил мороженого на сумму 1,1 миллиона долларов.
Это почти в пять раз превышает объём закупок за тот же период в прошлом году, как сообщает РИА Новости.
Казахстан и Киргизия входят в тройку ведущих импортеров российского мороженого. Казахстан закупил десертов на сумму 984,8 тысячи долларов, а Киргизия — на 161,5 тысячи долларов.
Ожидается, что объём торгового оборота между Россией и Китаем в ближайшие годы превысит 300 миллиардов долларов.
Следует отметить, что Казахстан за год сократил объём закупок мороженого на две трети, тогда как Киргизия увеличила импорт на 25%.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.