В 2024 году Китай закупил российского мороженого на 1,1 миллиона долларов

Главным покупателем российского мороженого стал Китай

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай впервые занял первое место среди покупателей российского мороженого. В период с января по март текущего года Китай закупил мороженого на сумму 1,1 миллиона долларов.

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Это почти в пять раз превышает объём закупок за тот же период в прошлом году, как сообщает РИА Новости.

Казахстан и Киргизия входят в тройку ведущих импортеров российского мороженого. Казахстан закупил десертов на сумму 984,8 тысячи долларов, а Киргизия — на 161,5 тысячи долларов.

Ожидается, что объём торгового оборота между Россией и Китаем в ближайшие годы превысит 300 миллиардов долларов.

Следует отметить, что Казахстан за год сократил объём закупок мороженого на две трети, тогда как Киргизия увеличила импорт на 25%.