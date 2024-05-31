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В 2024 году Китай закупил российского мороженого на 1,1 миллиона долларов

Главным покупателем российского мороженого стал Китай

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Экономика

Китай впервые занял первое место среди покупателей российского мороженого. В период с января по март текущего года Китай закупил мороженого на сумму 1,1 миллиона долларов.

Главным покупателем российского мороженого стал Китай
Фото: commons.wikimedia.org by St0rmz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Это почти в пять раз превышает объём закупок за тот же период в прошлом году, как сообщает РИА Новости.

Казахстан и Киргизия входят в тройку ведущих импортеров российского мороженого. Казахстан закупил десертов на сумму 984,8 тысячи долларов, а Киргизия — на 161,5 тысячи долларов.

Ожидается, что объём торгового оборота между Россией и Китаем в ближайшие годы превысит 300 миллиардов долларов.

Следует отметить, что Казахстан за год сократил объём закупок мороженого на две трети, тогда как Киргизия увеличила импорт на 25%.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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