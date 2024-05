Стало известно число живущих в бедности украинцев

Количество украинцев, живущих за чертой бедности, достигло почти 30 процентов населения, согласно отчету Всемирного банка, опубликованному агентством Reuters.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication