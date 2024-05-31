Стало известно число живущих в бедности украинцев

Количество украинцев, живущих за чертой бедности, достигло почти 30 процентов населения, согласно отчету Всемирного банка, опубликованному агентством Reuters.
Согласно отчету, с 2020 года число бедных увеличилось на 1,8 миллиона человек и теперь составляет около 29 процентов. Региональный директор Всемирного банка по Восточной Европе Аруп Банерджи отметил, что ситуация могла бы быть значительно хуже без помощи Запада, которая позволила выплачивать пенсии и зарплаты врачам, учителям и другим государственным служащим.
Он подчеркнул, что если бы международные партнеры, особенно США, не направили ресурсы специально для этих социальных расходов, количество людей, живущих в бедности, увеличилось бы на три миллиона.
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