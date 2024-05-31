Россиянам рассказали о пересчёте важной выплаты с 1 июня

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Единое пособие для семей с детьми будет скорректировано

0:56
Экономика

С 1 июня будет внесено изменение в единое пособие для семей с детьми.

Единое пособие для семей с детьми будет скорректировано
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова, это касается порядка учёта алиментов на ребенка. Если алименты назначены судом, они будут учтены по фактической, а не назначенной сумме.

Например, если суд установил алименты в размере 15 тысяч рублей, а фактически родитель выплатил две тысячи рублей, в доходах будет учитываться именно эта сумма, сообщает "Прайм".

В заявлении о назначении пособия эти данные можно указывать самостоятельно, если отсутствует исполнительное производство. В случае передачи судебного решения в ФССП, Соцфонд получит информацию оттуда.

В настоящее время родитель, обращающийся за пособием, может указать любую сумму, даже если судебное решение отсутствует.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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