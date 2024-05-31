Россиянам рассказали о пересчёте важной выплаты с 1 июня

Единое пособие для семей с детьми будет скорректировано

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 июня будет внесено изменение в единое пособие для семей с детьми.

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По словам декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова, это касается порядка учёта алиментов на ребенка. Если алименты назначены судом, они будут учтены по фактической, а не назначенной сумме.

Например, если суд установил алименты в размере 15 тысяч рублей, а фактически родитель выплатил две тысячи рублей, в доходах будет учитываться именно эта сумма, сообщает "Прайм".

В заявлении о назначении пособия эти данные можно указывать самостоятельно, если отсутствует исполнительное производство. В случае передачи судебного решения в ФССП, Соцфонд получит информацию оттуда.

В настоящее время родитель, обращающийся за пособием, может указать любую сумму, даже если судебное решение отсутствует.