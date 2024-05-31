Гендерный разрыв: средний заработок у российских женщин на треть ниже, чем у мужчин

Женщины в России зарабатывают на 33% меньше мужчин: причины и перспективы

2:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Средний заработок женщин в России в 2023 году был на треть меньше, чем у мужчин, составляя 56 тысяч рублей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эти данные содержатся в исследовании FinExpertiza, основанном на статистике Росстата, которым располагают "Известия". Гендерный разрыв в доходах от труда достиг максимального уровня за последние 11 лет.

Как отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова, гендерный разрыв в оплате труда существует в большинстве стран мира. В прошлом году даже Нобелевская премия по экономике была присуждена за исследование на эту тему — её получила американка Клаудия Голдин за вклад в понимание положения женщин на рынке труда.

В России проблема гендерного разрыва в оплате труда вызывает озабоченность на высшем уровне. В январе 2023 года власти утвердили Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023-2030 годы. Цель стратегии — обеспечить соблюдение принципа равноправия во всех сферах жизни, повысить экономическую независимость женщин и расширить их участие в приоритетных направлениях развития страны.

Доцент базовой кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева отметила, что в условиях кадрового дефицита востребованность мужской рабочей силы возросла, что привело к росту уровня их заработных плат.

Руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский добавил, что женщины чаще выбирают семью и детей, что сказывается на их карьере и доходах. По его мнению, пока преждевременно ожидать результатов от Национальной стратегии действий в интересах женщин, так как с момента её принятия прошло слишком мало времени.