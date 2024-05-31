Инвестируйте с умом: советы экспертов по горячим вложениям на июнь

Эксперты рассказали, куда стоит вложить денежные средства в июне

В предстоящую неделю Центральный банк России объявит своё решение по ключевой ставке. Эксперты, опрошенные Life, поделились своими рекомендациями о том, куда выгодно инвестировать средства в июне.

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Специалист по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Анна Кокорева считает, что регулятор, скорее всего, повысит ставку. По её словам, это сделает банковские вклады более привлекательными.

В BitRiver также отметили, что открытие банковского вклада на три-шесть месяцев под выгодный процент является оптимальным и наименее рискованным вариантом. Среди преимуществ этого подхода — низкий процент, высокая ликвидность и гарантированный доход.

Кроме того, в BitRiver подчеркнули, что на долгосрочную перспективу инвестиции в промышленный майнинг и цифровые финансовые активы (ЦФА) выглядят весьма перспективно.

Частный инвестор и основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров выделяет облигации федерального займа как один из самых надежных инструментов для инвестиций. Также он рекомендует обратить внимание на золото и другие драгоценные металлы и камни.