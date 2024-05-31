Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Преимущества картофельных очисток
Гастрит спорт победит?
Рекомендации эксперта: как ухаживать за волосами, чтобы отрастить их до пояса
Сергей Майоров рассказал о мечте Анастасии Заворотнюк родить мужу ребёнка
Гарантийный срок на качество жилья не может быть меньше пяти лет, решил ВС РФ
Нетрадиционный рецепт знаменитого испанского супа гаспачо
Сбежавшие в США фехтовальщики из РФ не поедут на Олимпиаду в Париж
Кинолог Фокин: воспитывать собаку можно только лаской и терпением
Кристина Асмус показала молодого красавца: я могла бы быть ему матерью
Инвестируйте с умом: советы экспертов по горячим вложениям на июнь

Эксперты рассказали, куда стоит вложить денежные средства в июне

Экономика

В предстоящую неделю Центральный банк России объявит своё решение по ключевой ставке. Эксперты, опрошенные Life, поделились своими рекомендациями о том, куда выгодно инвестировать средства в июне.

Эксперты рассказали, куда стоит вложить денежные средства в июне
Фото: flickr.com by 401(К) 2012 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Специалист по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Анна Кокорева считает, что регулятор, скорее всего, повысит ставку. По её словам, это сделает банковские вклады более привлекательными.

В BitRiver также отметили, что открытие банковского вклада на три-шесть месяцев под выгодный процент является оптимальным и наименее рискованным вариантом. Среди преимуществ этого подхода — низкий процент, высокая ликвидность и гарантированный доход.

Кроме того, в BitRiver подчеркнули, что на долгосрочную перспективу инвестиции в промышленный майнинг и цифровые финансовые активы (ЦФА) выглядят весьма перспективно.

Частный инвестор и основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров выделяет облигации федерального займа как один из самых надежных инструментов для инвестиций. Также он рекомендует обратить внимание на золото и другие драгоценные металлы и камни.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года

Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.

Финляндия впустила в своё воздушное пространство российские самолёты
Азамат Мусагалиев объяснил, почему ущемляет Дениса Дорохова
Комик Азамат Мусагалиев объяснил, почему не общается с Денисом Дороховым
Чем подкормить лук и чеснок в начале лета
Шукшина опубликовала гневный пост о Киркорове и Лолите, которые триумфально возвращаются на ТВ
Масштабные удары Киева по Кубани и Татарстану, атака русских под Херсоном Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
Какими минеральными удобрениями стоит подкармливать помидоры во время цветения
Нервов не хватит: названы самые непослушные породы собак
Революционный метод ухода за тусклыми прядями: обратное мытьё волос.
Революционный метод ухода за тусклыми прядями: обратное мытьё волос.
Последние материалы
5 способов отучить собаку облизывать ноги человека
“Украинцы — это наш народ, который у нас украли” — легендарный Батя Харьковский
Цена на Lada Largus за три года выросла на 1 млн рублей
Найдены параметры лучшей кристаллической структуры для получения гелия
Продажи премиальных автомобилей в России снизились в апреле на 18,4%
Лишний вес и сидячий образ жизни негативно влияют на кости и суставы
Махачев устроил перепалку с Порье на битве взглядов перед боем
Пропавшая из соцсетей Кафельникова опубликовала редкие снимки дочери Киары
Контрнаступ ВСУ под Работино провалился из-за больших потерь войсковой ПВО
Эксперт Булыгина прогнозирует повышение цен на содержащую медспирт продукцию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников