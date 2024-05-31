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Введение акцизов на медспирт ударит по потребителям "аптечных" настоек

Эксперт Булыгина прогнозирует повышение цен на содержащую медспирт продукцию

1:57
Экономика

Правительство России рассматривает нововведения в Налоговый кодекс РФ, исходя из которых подакцизным товаром могут признать медицинский спирт и лекарства с производными этанола. О последствиях этого NewsInfo.Ru рассказала эксперт фармацевтического рынка России Ирина Булыгина.

Эксперт Булыгина прогнозирует повышение цен на содержащую медспирт продукцию
Фото: freepik.com by senivpetro is licensed under public domain

Она считает, что цены поднимут на содержащую медспирт продукцию, однако есть исключения.

Эксперт отметила, что большая часть средств с этиловым спиртом — настойки лекарственного сырья. Считается, что это очень старые препараты, и они не действуют.

"Цены на эти группы препаратов вырастут. Если конечно они не входят в перечень жизненно важных, там несколько настоек есть, на которые цены повысить нельзя, потому что контролируется государством", — рассказала провизор.

По словам эксперта, странно, что на лекарственные средства вносятся акцизы как на пищевой спирт. Поможет ли эта мера бороться с нелегальным алкоголем?

"Опять же настойки пили всегда, даже в советское время. Искоренить это, в принципе, невозможно. Во-первых, там 70-градусный спирт, он, естественно, высокой очистки. Точно не будет никакого метанола, точно не отравишься", — заключила Булыгина.

Согласно данным из источников в кабмине РФ, в проекте внесенных документов медспирт будет облагаться акцизом по ставке обычного спирта. Она должна составить с 1 января по 31 декабря 2025 года 669 руб. за 1 л безводного этилового спирта, с 1 января по 31 декабря 2026 года — 696 руб. за 1 л. Цены на спиртосодержащие настойки в фармацевтической сети могут удвоиться уже с начала следующего года.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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