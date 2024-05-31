The Guardian: число покупателей в магазинах на центральных улицах, в торговых центрах и ритейл-парках сократилось на 3,6% в мае

Ритейлеры бьют тревогу: в Британии снижается активность покупателей в магазинах

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Великобритании ритейлеры призывают к повышению деловой активности и пересмотру тарифов на ведение бизнеса после сокращения числа покупателей.

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Так количество посещений центральных улиц, торговых центров и торговых парков в мае сократилось на 3,6%, и наблюдается тенденция к снижению.

Лейбористы пообещали заменить ставки для бизнеса новой системой налогообложения имущества предприятий в рамках плана из пяти пунктов по возрождению центральных улиц, в то время как консерваторы провели несколько консультаций по этому вопросу, однако никаких дальнейших активностей не было предпринято.

Диана Верле, эксперт по городским центрам из Rendle Intelligence and Insights, отметила, что "инфляция заработной платы в настоящее время опережает инфляцию цен". Она добавила, что переход к удаленной работе оживил некоторые небольшие города, но привел к тому, что в крупных городах улицы стали более тихими, особенно по понедельникам и пятницам.