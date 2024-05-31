BMW, Jaguar Land Rover и Volkswagen подозревают в использовании принудительного труда в Китае

The New York Times: крупные автопроизводители использовали принудительный труд

1:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Расследование Конгресса показало, что китайское правительство принимает участие в организации программ, которые направляют группы людей для работы в частных компаниях и на фермах, и эксперты по правам человека говорят, что некоторые из этих мер носят принудительный характер.

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Согласно данным, BMW, Jaguar Land Rover и Volkswagen закупали запчасти у китайского поставщика, который был замечен Соединенными Штатами в программах принудительного труда в Синьцзяне, отдаленном западном регионе Китая.

В заявлении BMW говорится, что компания предприняла шаги по прекращению импорта компонентов от китайских компаний в Синьцзяне и добровольно заменит детали в автомобилях. В Jaguar Land Rover отметили, что запчасти использовались в старых автомобилях, которые больше не продавались и были импортированы только для замены. Компания, базирующаяся в Великобритании, заявила, что, когда она узнала о деталях, которые были включены в список запрещенных к принудительному труду, она немедленно прекратила их поставки и направила на уничтожение. Volkswagen также оперативно сообщил, что сторонняя фирма провела аудит предприятия и установила, что в 2023 году на нем не применялся принудительный труд, однако отказалась предоставить Конгрессу полную копию результатов аудита.

Китай является крупнейшим, быстрорастущим автомобильным рынком в мире. Правительство отрицает существование принудительного труда и нарушений прав человека в Синьцзяне. На долю этой страны приходилось около трети автомобилей, проданных BMW и Volkswagen в первом квартале, и около пятой части продаж Jaguar Land Rover.