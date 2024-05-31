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Издание MarketWatch: американцы чувствуют себя менее обеспеченными

Издание MarketWatch рассказало, почему американцы чувствуют себя менее богатыми

0:58
Экономика

О замедлении экономического роста в первом квартале свидетельствуют данные Министерства торговли США, которые были опубликованы в четверг, 30 мая. Об этом пишет издание MarketWatch.

Издание MarketWatch рассказало, почему американцы чувствуют себя менее богатыми
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Прибыль корпораций снизилась на 0,6% в первом квартале, поскольку американские потребители чувствуют себя менее обеспеченными. 

Однако Гас Фаучер, главный экономист PNC Financial Services Group, считает, что снижение прибыли не является тревожным сигналом для Америки. Он отметил, что рост прибыли составил 7,2% в годовом исчислении.

Столкнувшись с необходимостью сохранить прибыль, некоторые корпорации прибегают к сокращению размеров порций и переходу на некачественные ингредиенты, что ведет к появлению "инфляции жадности”. Аналитический центр считает, что Конгресс США должен привлечь компании к ответственности.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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