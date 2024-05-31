О причинах роста цен на яйца рассказала глава "Пятерочки", "Перекрестка" и "Чижика"

Руководство X5 Group назвало причины роста цен на яйца

Последние месяцы 2023 года преподнесли сюрпризы посетителям магазинов — цены на куриные яйца выросли в среднем на 23,9%. Ажиотаж среди покупателей зашкаливал.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Ситуация была непростой: необоснованный рост цен заинтересовал Федеральную антимонопольную службу. Она начала разрабатывать законопроект, который предусматривает наказание для недобросовестных компаний. В феврале 2024 года удалось снизить цены на куриный продукт благодаря дополнительным соглашениям между продавцами и производителями.

Президент X5 Group Екатерина Лобачева отметила, что на ситуацию повлияли различные факторы — основными стали рост издержек из-за падения курса рубля, вспышки птичьего гриппа, а также нехватка кадров.

Однако, по словам Лобачевой, рынку необходимы рычаги самоконтроля и саморегуляции во избежание манипуляций, связанных с перекупкой товаров, которые затем предлагаются в продаже по более высоким ценам, чем в магазинах. Соблюдение установленных правил и стандартов в определенной сфере деятельности помогает также снизить вероятность нарушений и неэтичного поведения со стороны участников рынка, а также способствует созданию конкурентной среды, где компании придерживаются общих принципов и ценностей.