Квартира с видом на море: ВТБ запустил ипотеку на недвижимость в Крыму

Ипотека на недвижимость в Крыму — приятный сюрприз для клиентов ВТБ. Прекрасный вид на бескрайние морские просторы, которыми можно любоваться в любое время дня и года, свежий морской воздух, возможность наслаждаться красивыми закатами и восходами солнца прямо из своего окна, обстановка, создающая уют и спокойствие. Что еще может быть лучше?
Сделку заемщики могут провести в отделениях банка в Ростове-на-Дону, Краснодаре, а также в четырех офисах РНКБ, расположенных в Евпатории, Севастополе, Симферополе и Ялте. Есть также возможность проведения сделки в дистанционном формате.
Помимо этого, жителям Крыма также можно получить ипотеку ВТБ на недвижимость, которая расположена в других регионах России.
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