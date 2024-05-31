Квартира с видом на море: ВТБ запустил ипотеку на недвижимость в Крыму

Клиенты ВТБ планируют взять ипотеку на недвижимость в Крыму

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ипотека на недвижимость в Крыму — приятный сюрприз для клиентов ВТБ. Прекрасный вид на бескрайние морские просторы, которыми можно любоваться в любое время дня и года, свежий морской воздух, возможность наслаждаться красивыми закатами и восходами солнца прямо из своего окна, обстановка, создающая уют и спокойствие. Что еще может быть лучше?

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Юлии Проскуряковой в Инстаграм is licensed under public domain

Сделку заемщики могут провести в отделениях банка в Ростове-на-Дону, Краснодаре, а также в четырех офисах РНКБ, расположенных в Евпатории, Севастополе, Симферополе и Ялте. Есть также возможность проведения сделки в дистанционном формате.

Помимо этого, жителям Крыма также можно получить ипотеку ВТБ на недвижимость, которая расположена в других регионах России.