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Россия уже обогнала экономику Японии по ППС и заняла 4-е место в рейтинге

"План Путина" по экономике оказался выполнен уже в начале своей реализации

Экономика

Стратегическая задача по выводу экономики России на 4-е место по паритету покупательной способности оказалась выполнена в самом начале своей реализации, на 6 лет раньше поставленного президентом срока. 

"План Путина" по экономике оказался выполнен уже в начале своей реализации
Фото: commons.wikimedia.org by ria.ru

Согласно данным Всемирного банка и расчётам РИА Новости, российская экономика по паритету покупательной способности в 2021 году заняла четвёртое место, опередив Японию. В последующие годы она сохраняла свои позиции.

В 2022 году Всемирный банк сообщил, что Россия стала пятой мировой экономикой, обогнав Германию. Однако тогда расчёты были основаны на данных за 2017 год, а теперь они были обновлены с учётом данных за 2021 год.

Ранее президент Владимир Путин поставил задачу вывести российскую экономику на четвёртое место в мире по паритету покупательной способности. Правительству было поручено до 31 марта 2025 года подготовить меры для достижения этой цели.

При оценке этих показателей, конечно, следует учесть кризисные явления в российской экономике в 2022 году. Однако в 2023 году экономика России показала уверенный рост на 3,7%. В то же время уровень экономического роста Японии находился в пределах 1%. 

В любом случае, задача выхода на 4-место по уровню ППС с учётом хронической стагнации японской экономики будет решена безусловно раньше 2030 года. 

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