Акционеры McDonald's и Wendy's требуют от компаний решения проблем детского труда

The Washington Post: рестораны McDonald's нарушали законы о детском труде

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Издание The Washington Post заявило, что McDonald's и Wendy's входят в число компаний с самым высоким числом нарушений правил использования детского труда в индустрии быстрого питания с 2020 года. Известно, что группа влиятельных инвестиционных менеджеров и государственных казначеев, владеющих активами компаний требуют, чтобы были предприняты более жесткие шаги по борьбе с нарушениями правил использования детского труда.

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В ответ компания McDonald's назвал случаи нарушения, связанные с детским трудом, редкими — в основном это коснулось несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет, которые работали дольше, чем это разрешено федеральным законом.

Также председатель правления McDonald's заявил, что разделяет обеспокоенность общественности по поводу детского труда, подчеркнув, что подобные инциденты случались в местах, предоставленных по франшизе.

В новом письме, адресованном McDonald's и Wendy's, акционеры выступили с просьбой о том, чтобы к концу 2024 года были обнародованы результаты оценки рисков в области прав человека.