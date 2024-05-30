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Издание The Washington Post выяснило, чем опасен «тихий отдых» во время удаленной работы

Какие потенциальные риски имеет удаленка с "тихим отдыхом" для сотрудников компаний

1:48
Экономика

Кто-то тихо увольняется, покидает рабочее место по собственному желанию, а кто-то стремится к "тихому отдыху". Как отмечает издание The Washington Post , это стало настоящим бедствием современного рабочего места.

Какие потенциальные риски имеет удаленка с "тихим отдыхом" для сотрудников компаний
Фото: freepik.com by ASphotofamily is licensed under public domain

Сегодняшние технологии позволяют сотрудникам-удаленщикам отправляться в "секретное путешествие". При этом работодатели и не догадываются о местонахождении своих "путешественников". С одной стороны, если сотрудник выполняет свои обязанности, то и нет к нему никаких претензий. Однако у такой ситуации есть и обратная сторона.

У работодателей есть законные основания отслеживать местонахождение своих сотрудников. Как говорится, доверяют, но имеют право — проверять.

Работники, выполняющие свою работу в удаленном формате в других регионах/штатах или странах, могут преподнести сюрпризы работодателям в виде проблем с соблюдением требований законодательства, что приводит к гипотетической ситуации. К примеру, сотрудник добивается компенсации после получения травмы во время своей несанкционированной поездки в места обетованные.

Установлено также, что тайные поездки не очень хорошо сказываются на самочувствии сотрудников. Какой бы ни был досуг, он будет омрачен стрессом от постоянного наблюдения за срочными электронными письмами, сообщениями в мессенджерах или звонками. И если на работе возникнет какая-то чрезвычайная ситуация, требующая присутствия сотрудника на месте, придется отказаться от дальнейших планов.

Работа во время "секретного путешествия" вредна для психического и физического здоровья. Поэтому работодатели отнюдь не рады "тайным поездкам" сотрудников.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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