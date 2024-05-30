Налоговые вычеты для российских семей с детьми: подробности законопроекта

Cемьи с двумя и более детьми смогут вернуть часть уплаченных налогов

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стало известно, как семьи с двумя и более детьми смогут вернуть часть уплаченных налогов. Минфин РФ предложил ввести для них вычет в размере 7% из НДФЛ при условии, что среднедушевой доход не достигает полутора прожиточных минимумов.

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Налоговый вычет предусмотрен проектом закона "О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей". Юрист Людмила Качанова рассказала корреспонденту интернет-изданию "Подмосковье сегодня" подробности этого проекта.

Качанова объяснила, что семьям с двумя и более детьми действительно планируется возвращать часть налогов по итогам года. Налоговая ставка для них составит не 13%, а фактически 6%. Скорее всего, возврат НДФЛ будет осуществляться аналогично тому, как это сейчас происходит при оплате лечения или обучения: сначала люди заплатят налоги полностью, а затем, предоставив все необходимые документы, получат возврат, который могут потратить по своему усмотрению.

Новый закон планируется внести в Думу и утвердить до конца весенней сессии, продленной в этом году до 5 августа. В силу он должен вступить с 2025 года.

Качанова также добавила, что указанные предложения не являются финальным решением и что после рассмотрения инициативы возможны изменения.