В Краснодарском крае появится совместное производство по выпуску текстиля и тканей: ведутся переговоры с инвесторами из Индии

Кубань заинтересована в запуске производства текстиля с индийскими партнерами

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Краснодарский край активно ищет новые возможности для развития своей экономики. В настоящее время Агентство по привлечению инвестиций региона ведет переговоры с индийскими инвесторами о создании совместных предприятий в легкой промышленности.

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Губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул, что такое сотрудничество может стать очень важным для региона, особенно сейчас, когда многие иностранные компании ушли с российского рынка. Он добавил, что Краснодарский край заинтересован в производстве текстиля и тканей совместно с индийскими партнерами.

Это позволит не только создать новые рабочие места, но и обеспечить регион качественной продукцией, востребованной на рынке.