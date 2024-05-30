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Рекордные темпы экспорта: из России ожидаются максимальные вывозы по пшенице

Вывоз зерновых из России достиг максимальных объемов

1:04
Экономика

По последним данным на 19 мая, объем вывезенных зерновых уже превысил 62 миллиона тонн. Об этом сообщил заместитель директора федерального центра "Агроэкспорт" Евгений Зайцев.

Вывоз зерновых из России достиг максимальных объемов
Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under Free More info

На форуме, посвященном зерновой отрасли, Зайцев отметил, что экспорт зерна из России в текущем сезоне может достичь рекордных 68-70 миллионов тонн. Он напомнил, что данные цифры являются лишь приблизительными оценками, основанными на открытых источниках.

Замдиректор "Агроэксперта" подчеркнул, что ожидается достижение рекордного объема вывоза пшеницы, который составит около 53 миллионов тонн. Он рассказал об успешных случаях экспорта в страны Северной Африки, такие как Египет, Ливия, Тунис и Марокко, где российская пшеница постепенно завоевывает свою долю на рынке и конкурирует с поставщиками из Европы. По поставкам зерновых в Алжир достигнуты наиболее высокие позиции.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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