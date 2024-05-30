В России примут ряд мер поощрения для семейных сотрудников

Семейным сотрудникам будут давать привилегии на работе

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство труда совместно с другими заинтересованными сторонами разрабатывает рекомендации для российских работодателей. Они будут стимулировать компании поощрять сотрудников, которые выполняют семейные обязанности. Об этом сообщают "Известия".

Фото: pixnio.com by Mackey Doug, U.S. Fish and Wildlife Service is licensed under public domain

Рекомендации будут включать в себя вопрос о переводе женщин на удалённую работу в период беременности и воспитания маленьких детей. Это указано в материалах, подготовленных правительством для отчёта в Государственной Думе, который состоялся в апреле.

Все эти меры обусловлены главным трендом внутренней политики, которым президент Владимир Путин считает в данный момент народосбережение.