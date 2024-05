В России примут ряд мер поощрения для семейных сотрудников

Министерство труда совместно с другими заинтересованными сторонами разрабатывает рекомендации для российских работодателей. Они будут стимулировать компании поощрять сотрудников, которые выполняют семейные обязанности. Об этом сообщают "Известия".

Фото: pixnio.com by Mackey Doug, U.S. Fish and Wildlife Service is licensed under public domain