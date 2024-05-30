В России растут цены на пиво: названы причины

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Названы причины повышения цен на продукцию петербургских пивоваренных предприятий

1:42
Экономика

С начала 2024 года цены на продукцию петербургских пивоваренных предприятий увеличились. В 2023 году любители пива могли приобрести банку в среднем за 49 рублей, а к началу следующего года цена выросла на 10 рублей. 

Названы причины повышения цен на продукцию петербургских пивоваренных предприятий
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

По мнению экспертов, такой процесс связан с повышением стоимости логистики. Это касается и импортной продукции. Потенциальные риски имеет также доставка необходимых комплектующих, бутылок, крышек, кегов.

Что еще повлияло на рост цен? Не самое последнее место в этой цепочке занимает стоимость топлива, сырья. Дополнительные риски несут инфляция, дефицит рабочей силы и увеличение акцизов с 1 января 2024 года на алкогольные напитки с содержанием спирта от 0,5 до 8,6 градуса.

Эксперты предполагают, что в ближайшем будущем цены могут вырасти также из-за изменений в пошлинах и налогообложении. Ожидается, что летом стоимость пивной продукции может увеличиться ещё на 5-10%.

Несмотря на это, любители пива не планируют отказываться от своего любимого напитка, всегда найдут способы насладиться им без ущерба для своего бюджета. К тому же производители пива предлагают различные акции и скидки для привлечения покупателей.

Увеличение цены на товары при закупке не обязательно сразу отразится на цены в магазинах — ритейлеры будут стремиться удерживать их.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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