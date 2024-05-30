По словам финансиста и инвестора Андрея Пушкарева, хранить наличные дома — рискованное мероприятие, особенно это актуально в периоды высокой инфляции.
Эксперт напомнил, что покупательская способность сбережений постепенно уменьшается из-за увеличения цен, что приводит к их обесцениванию. При этом инвестирование в недвижимость требует тщательного анализа, так как сопряжено с различными затратами, включая расходы на обслуживание жилья.
В условиях роста ипотечных ставок, по мнению Пушкарева, выгода от приобретения жилья также значительно снижается. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 20 мая 2024 года достигла 8,03% в годовом выражении, однако, по словам эксперта, реальные показатели могут быть еще более пессимистичными.
Для сохранения и роста сбережений в период инфляции финансист рекомендует приобретать облигации, открывать вклады или инвестировать в малый бизнес.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.