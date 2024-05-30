Из-за инфляции потеряете всё: продуманные россияне уже давно не хранят деньги дома, и вот почему

Россиянам советуют быть осторожными с хранением наличных в доме

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам финансиста и инвестора Андрея Пушкарева, хранить наличные дома — рискованное мероприятие, особенно это актуально в периоды высокой инфляции.

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Эксперт напомнил, что покупательская способность сбережений постепенно уменьшается из-за увеличения цен, что приводит к их обесцениванию. При этом инвестирование в недвижимость требует тщательного анализа, так как сопряжено с различными затратами, включая расходы на обслуживание жилья.

В условиях роста ипотечных ставок, по мнению Пушкарева, выгода от приобретения жилья также значительно снижается. По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 20 мая 2024 года достигла 8,03% в годовом выражении, однако, по словам эксперта, реальные показатели могут быть еще более пессимистичными.

Для сохранения и роста сбережений в период инфляции финансист рекомендует приобретать облигации, открывать вклады или инвестировать в малый бизнес.