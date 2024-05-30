Средняя зарплата российской женщины в 2023 году составила 56 194 рубля

Средняя зарплата российских женщин ниже мужчин

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным аналитиков аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, средняя заработная плата женщин в России в 2023 году составила 56 194 рубля, что на 28 тысяч (почти в полтора раза) меньше, чем у мужчин, чей средний доход составил 83 890 рублей.

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Этот "гендерный разрыв" является максимальным за последние 11 лет, как сообщает "Комсомольская правда".

Интересно, что в 2021 году разница в заработной плате между мужчинами и женщинами была менее значительной — всего 19 тысяч рублей. Таким образом, за два года разрыв в заработной плате увеличился на 8,5 тысячи рублей. За этот период заработки мужчин выросли на 35%, а женщин — на 31%.