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Средняя зарплата российской женщины в 2023 году составила 56 194 рубля

Средняя зарплата российских женщин ниже мужчин

0:59
Экономика

По данным аналитиков аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, средняя заработная плата женщин в России в 2023 году составила 56 194 рубля, что на 28 тысяч (почти в полтора раза) меньше, чем у мужчин, чей средний доход составил 83 890 рублей.

Средняя зарплата российских женщин ниже мужчин
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Этот "гендерный разрыв" является максимальным за последние 11 лет, как сообщает "Комсомольская правда".

Интересно, что в 2021 году разница в заработной плате между мужчинами и женщинами была менее значительной — всего 19 тысяч рублей. Таким образом, за два года разрыв в заработной плате увеличился на 8,5 тысячи рублей. За этот период заработки мужчин выросли на 35%, а женщин — на 31%.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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