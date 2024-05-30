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Владимир Путин с 1 июня разрешил продавать алкоголь на верандах летних кафе

Путин подписал закон, разрешающий торговлю алкогольными напитками

0:49
Экономика

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который с 1 июня 2024 года разрешает торговлю алкогольными напитками в открытых летних кафе.

Путин подписал закон, разрешающий торговлю алкогольными напитками
Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Этот документ, опубликованный на портале правовой информации, был принят на прошлой неделе Государственной Думой и одобрен Советом Федерации.

Согласно внесенным изменениям, теперь разрешается продавать спиртные напитки в "сезонных залах обслуживания посетителей", которые являются неотъемлемой частью стационарного ресторана или кафе.

Ранее торговля алкоголем на открытых террасах в России была запрещена. За нарушение этого запрета могли быть оштрафованы как владельцы ресторанов, так и их персонал, а также посетители.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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