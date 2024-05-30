Владимир Путин с 1 июня разрешил продавать алкоголь на верандах летних кафе

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который с 1 июня 2024 года разрешает торговлю алкогольными напитками в открытых летних кафе.
Этот документ, опубликованный на портале правовой информации, был принят на прошлой неделе Государственной Думой и одобрен Советом Федерации.
Согласно внесенным изменениям, теперь разрешается продавать спиртные напитки в "сезонных залах обслуживания посетителей", которые являются неотъемлемой частью стационарного ресторана или кафе.
Ранее торговля алкоголем на открытых террасах в России была запрещена. За нарушение этого запрета могли быть оштрафованы как владельцы ресторанов, так и их персонал, а также посетители.
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