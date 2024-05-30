По итогам 2023 года товарооборот России и Бангладеш вырос на 16,5%

Россия нарастила торговлю с Бангладешем

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным, представленным посолом РФ в Бангладеше Александром Мантыцким и опубликованным в ТАСС, товарооборот между Россией и Бангладешем по итогам 2023 года вырос на 16,5 процента, достигнув отметки в 2,7 миллиарда долларов.

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Мантыцкий отметил, что Бангладеш является вторым по важности торговым партнером России в Южной Азии. За последнее десятилетие сотрудничество между двумя странами активно развивалось, что привело к значительному увеличению товарооборота. Даже несмотря на текущие глобальные препятствия, двусторонняя торговля продолжает демонстрировать положительную динамику.

Посол подчеркнул, что ключевыми сферами сотрудничества между Россией и Бангладешем являются энергетика и сельское хозяйство.